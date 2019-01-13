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Karabük'te trafik kazası : 1 ölü 4 yaralı

13 Ocak 2019 Pazar 17:38
Karabük'te trafik kazası : 1 ölü 4 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan Karabük'e gelen Cumhur Yavaş yönetimindeki 34 UC 5826 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti.

Devrilerek bir süre sürüklenen otomobildeki sürücüyle birlikte Recep, Fahrettin Tuncay, Fehime ve Kaniye Yavaş yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastahanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Recep Yavaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 17:38
  1. Karabük
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