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Karabük'te trafik kazaları: 7 yaralı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı

01 Haziran 2019 Cumartesi 23:37
Karabük'te trafik kazaları: 7 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinden Karabük'e gelen Şükrü Durdu yönetimindeki 34 ZG 8096 plakalı otomobil, Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki Aysel (41), Mahmut (16), Ömer (14) ve Beyzanur Durdu (7) yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Aysel Durdu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Diğer bir kaza ise Safranbolu ilçesinde meydana geldi.

Kastamonu istikametinden Karabük'e gelen Mustafa Süel'in kullandığı 78 AAE 198 plakalı otomobil, Mehmet Büyükşahin idaresindeki 06 JTA 81 plakalı tır ile Bostanbükü mevkisindeki döner kavşakta çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki Elanur Alparan (8) yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 23:37
  1. Karabük
  2. trafik kazası

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