Karabük'te trafik kazaları: 4 yaralı İki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde meydana gelen kazalarında 4 kişi yaralandı. Kastamonu istikametinden Safranbolu ilçesine gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 78 BS 347 plakalı otomobil, Kastamonu kavşağında kontrolünü kaybederek yaklaşık 3 metreden yol kenarındaki çukura devrildi. Otomobilde bulunan Sinan (29) ve Erdal Duman (30) ile Mustafa İşgören (50) yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine gelen itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri, yaralıları yaklaşık yarım saatlik çalışmayla otomobilden çıkarttı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Diğer bir kaza ise Eskipazar ilçesinde meydana geldi. İstanbul'dan Samsun istikametine giden Aşık İnan yönetimindeki 34 HZ 2648 plakalı tır, önünde seyreden Kamil Ünal'ın kullandığı 78 AJ 476 plakalı tırla Kemikli rampalarında çarpıştı. Kazada sıkışan sürücü İnan, olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve polis ekipleri tarafından çıkartıldı. İnan, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık iki saat trafiğe kapalı kalan ve uzun kuyruklar oluşan D-100 kara yolu, tırların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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