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Karabük'te toplu açılış töreni

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Yenice Devlet Hastanesi, Eskipazar Entegre Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi

15 Şubat 2019 Cuma 16:54
Karabük'te toplu açılış töreni

KARABÜK (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Yenice Devlet Hastanesi, Eskipazar Entegre Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının açılışını yaptı.

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Koca, Karabük'te kısa süre içerisinde sağlık alanında gelinen noktayı ve genel değerlendirmeyi yaptıklarını, bu anlamda ihtiyaçları ve talepleri görüşme fırsatı elde ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetleri döneminde Karabük'e yapılan yatırımların tüm cumhuriyet döneminde yapılan yatırımları geçtiğini belirterek, "Bu dönemde toplam yapılan ulaşımdan turizme, eğitimden sağlığa 8 milyar lira kadar olmuştur. Yani eski tabirle 8 katrilyon yatırım yapılmıştır. Sağlık alanında ise 255 milyon liralık yatırım yapıldı. Metal ürünleri ve orman ürünleri organize sanayi bölgeleri ile Karabük ihracatımızda giderek parlayan eğitim ve istihdam merkezi olmuştur." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, Karabük'ün göç veren bir yer olmaktan çıkarak göç alan bir şehir haline geldiğini, bu süreçte 6'sı hastane olmak üzere 12 sağlık tesisini hizmete açtıklarını ifade ederek Karabük Eğitim Araştırma Hastanesinin kentteki en büyük sağlık yatırımı olduğunu anlattı.

Koca, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin katkısıyla her geçen gün hizmet veren Eğitim Araştırma Hastanemize ek bina olarak ilaveten 150 yataklı bir hastane projesi çalışmaları da hızla devam ediyor. Bunun dışında Ovacık ilçemizde entegre hastanenin proje ve ihale sürecine gelmiş bulunuyoruz. Ayrıca ihtiyaç duyulan Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil İstasyonları ile inşaatlarını da planlama aşamasındayız ve bunları da kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz."

Koca, açılışı yapılacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin 50 üniteli 38 polikliniği olan, laboratuvarlarıyla eksiği bulunmadığını ifade etti.

Konuşmanın ardından Bakan Koca, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile öteki ilgililerle yapımı tamamlanan Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Yenice Devlet Hastanesi, Eskipazar Entegre Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının toplu açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra kent merkezinde esnafı ziyaret eden Koca, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:54
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