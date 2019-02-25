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Karabük'te Terör Örgütü FETÖ davasında karar verildi

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:47
Karabük'te Terör Örgütü FETÖ davasında karar verildi

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, daha önce örgütle bağlantısı tespit edilen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan özel yurtlarda çalışan tutuksuz sanık Yunus C. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

 

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:47
  1. FETÖ/PDY
  2. Karabük

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