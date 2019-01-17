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Karabük'te tarihi eser operasyonu

Helenistik ve Roma ile değişik dönemlere ait olduğu tahmin edilen 4 bin 580 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda, bir kişi yakalandı

17 Ocak 2019 Perşembe 14:50
Karabük'te tarihi eser operasyonu

KARABÜK (AA) - Karabük'te Helenistik ve Roma ile değişik dönemlere ait ait olduğu düşünülen 4 bin 580 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma neticesinde düzenlenen operasyonla Y.Ç. (39) gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, Helenistik, Roma ve değişik dönemlerine ait olduğu tahmin edilen üzerilerinde çeşitli simgeler olan bazıları altın ile gümüş görünümlü 4 bin 355 sikke, değişik ebatlarda ve şekillerde, üzerilerinde simgeler de bulunan 214 metal parça, 5 kolye ucu, 2 metal renkli üzerinde şekiller olan haç, çeşitli renklerde 2 cam şişe ve birer adet bayan figürlü metal heykel ile yüzük ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:50
  1. kaçakçılık
  2. Karabük
  3. tarihi eser

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