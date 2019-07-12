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Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı

Karabük'te kavga ettiği kişilerden birini yaralayan, diğerlerine de ateş edeceği sırada silahı tutukluk yapan ve bölgedeki bir polis memurunun müdahale etmesi üzerine kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor- Kavga anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi

12 Temmuz 2019 Cuma 21:12
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'te çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Kavga ettiği diğer kişilere ateş edecekken silahı tutukluk yapan şüpheli, bölgedeki bir polis memurunun kendisine müdahale etmesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde Zafer Y. ile Burhan S. ve yanındaki 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Zafer Y, aracından getirdiği tabancayla Burhan S'yi kasığından vurdu. Daha sonra diğer kişilere ateş etmeye çalışan Zafer Y'nin silahı tutukluk yaptı.

Bu sırada bölgede bulunan bir polis memurunun müdahale etmesi üzerine Zafer Y, kaçtı.

Burhan S, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zafer Y'nin yakalanmasına çalışılıyor.

Bu arada, kavga anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, tartışma anı, Zafer Y'nin aracından silahı alarak Burhan S'ye ateş etmesi, daha sonra diğerlerine ateş etmeye çalıştığı sırada silahının tutukluk yapması ve polisi görünce silahını atarak kaçması yer alıyor.


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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 21:12
  1. güvenlik kamerası
  2. Karabük
  3. silahlı kavga
  4. yaralanma

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