Karabük’te oy verme işlemi sona erdi Karabük’te sabah saatlerinde başlayan yerel seçimler için oy verme işlemi 17.

Karabük’te sabah saatlerinde başlayan yerel seçimler için oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi.

Karabük merkez dahil ilçe ve köylerde 734 sandıkta 177 bin 920 seçmen tarafından kullanılan oyların sayımları başladı.

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