Karabük’te otomobil takla attı: 2 yaralı Karabük’te kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü.

Karabük’te kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde yaşandı. Bartın istikametinden Safranbolu ilçesi istikametine seyir halinde olan M.A.Y. (70) idaresindeki 78 AC 020 plakalı otomobil, Soğuksu Tesisler mevkiinde yağmurdan kayganlaşan zeminde ağaçlık alana düşüp takla atarak ters döndü. Kazada sürücü M.A.Y. ile araçta bulunan S.Y. (67) yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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