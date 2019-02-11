Karabük'te otomobil devrildi: 3 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ahmet Selam (66) yönetimindeki 55 TH 186 plakalı otomobil, Kireçkuyusu mevkisinde işaret levhalarına çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İbrahim Saraç (16) ve Şaban Öztürk (23) yaralandı. Yaralılar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla otomobilden çıkartıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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