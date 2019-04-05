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Karabük'te muhtarlık seçimindeki kavga

Cumayanı köyünde, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü tutuklandı

05 Nisan 2019 Cuma 12:50
Karabük'te muhtarlık seçimindeki kavga

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Cumayanı köyünde, 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimlerinin ardından çıkan, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü tutuklandı.

Köydeki kavgaya ilişkin çalışmalarını genişleten jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişinin savcılık sorguları tamamlandı.

Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Cumayanı köyünde muhtar seçilen B.B ve rakibi N.G arasında seçim günü yaşanan tartışma 2 Nisan'da yeniden alevlenmiş, tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.A'nın evi ateşe verilmişti. Bir süre sonra büyüyen kavgada silahların kullanılması üzerine A.G av tüfeği ile ateş ettiği H.Ş'yi yaralanmıştı. Köye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Köye girmeye çalışan ekiplere de saldıran bazı kişiler, jandarmaya ateş açmış, itfaiye araçlarını taşlamış, güçlükle ambulansa alınabilen yaralı H.Ş, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Takviye isteyen güvenlik güçleri, yaklaşık 150 kişilik bir ekiple TOMA ve zırhlı araçları da kullanarak köye girmiş, giriş ve çıkışları tutan ekipler, vatandaşların evlerinden çıkmasına izin vermemişti.

Olaylara karıştığı tespit edilen 16 kişi gözaltına alınmış, bu kişilere ait silahlara da el konulmuştu.


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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 12:50
  1. Cumayanı köyü
  2. Karabük
  3. silahlı kavga
  4. tutuklama

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