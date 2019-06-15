Karabük'te mantar zehirlenmesi şüphesi: 1 ölü Safranbolu ilçesinde yedikleri mantardan zehirlendiklerinden şüphelenilen kadın hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan çiftten biri hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Satılmış (75) ve Satı Doğan (76) çifti, aniden fenalaşınca yardım istedikleri sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesine götürüldü. İlk müdahalelerinden sonra Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edilen çiftten Satı Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından kılınan cenaze namazını müteakip ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Çiftin, bir gün önce ormanlık alandan mantar toplayıp yedikten sonra fenalaştıkları iddia edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.