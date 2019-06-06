Karabük'te köye ayı indi

Karabük'te köye ayı indi06 Haziran 2019 Perşembe 19:00
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Ovacık ilçesinde bulunan köye ayı indi.
İlçeye bağlı Alınca köyünde oturan vatandaşlar, köyde bir ayının dolaştığını fark etti.
Bazı vatandaşlar panik yaşarken bazıları ise cep telefonlarıyla ayıyı görüntüledi.
Bir süre köyde dolaşan ayı, daha sonra ormanlık alanda kayboldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman ve Su İşleri Karabük Şube Müdürü Ahmet Işık, ekiplerin bölgede gerekli çalışmaları başlattığını belirtti.
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