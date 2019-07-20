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Karabük’te Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümü için tören düzenlendi

Karabük’te Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:37
Karabük’te Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümü için tören düzenlendi

Karabük’te Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.


Kent Meydanında düzenlenen tören, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sebahattin Çorbacı tarafından yapılan çelenk sunumu ile başladı. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşunun ardından konuşan Çorbacı, 15 Temmuz 1974 yılında Rum terör örgütü EOKA’nın Makarios yönetimini devirerek Kıbrıs Cumhuriyetini sona erdirdiğini belirterek, “Bu darbenin amacı Yunanlıların Enosis hayali olan Ada’nın Yunanistan’a bağlanması, Kıbrıslı Türklerin adadaki varlıkların sona erdirmesi ve en önemlisi de Türkiye’yi Ege Denizi ile birlikte Akdeniz’den kuşatarak batı ve güneyden tecrit etmekti” dedi.


Londra ve Zürih antlaşmaları ile garantör devlet olan Türkiye’nin bu darbe karşısında barışı tesis etmek, soydaşların güvenliğini sağlamak için Türkiye’ye yönelik tehdidin ortadan kaldırılması için adaya müdahale ettiğini ifade eden Çorbacı, “Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz 1974 yılında havadan atma, havadan indirme ve çıkarma harekatını başarıyla icra ederek, Kıbrıs’taki darbeyi bertaraf etmiş ve Kıbrıs Türklerini büyük bir katliamdan kurtarmıştır.Bu harekatta Kıbrıs Türk’ü ve onun kahraman mücahitleri canları pahasına savaşarak Mehmetçiğe her türlü desteği vermiştir. Böylece ada da barış ve istikrar sağlanmıştır” diye konuştu.


Mehmetçik ve Kıbrıs halkının bu topraklar için kan döktüğünü hatırlatan Çorbacı, “Kanla sulanan topraklar artık Kıbrıs Türk’ünün öz vatanıdır. Bu topraklardan ve bağımsızlıktan fedakarlık yapmak aska söz konusu olmamıştır. Kıbrıs’ta verilecek tavizlerin KKTC’nin sonunu getireceğine inanıyoruz. Kıbrıs Adası’nın etrafında geniş petrol ve doğalgaz yatakları bulunmaktadır. Küresel ve emperyalist güçler dikkatlerini bu bölgeye kaydırmıştır. Bu nedenle Kıbrıs Adası’nın önemi eskiye göre daha da artmıştır. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin 1974’te Kıbrıs’a müdahalesinin ne denli haklı olduğunu ve gerekli olduğunu da göstermektedir” ifadelerini kullandı.


Törene İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Özen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sebahattin Çorbacı ve gaziler katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:37
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