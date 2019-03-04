Karabük'te kesin aday listesi ilan edildi Karabük'te, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Karabük'te, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Karabük'te, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Karabük'te siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: - Adalet ve Kalkınma Partisi Karabük: Burhanettin Uysal Safranbolu: Ali Kaya Eflani: İbrahim Ertuğrul Eskipazar: Mustafa Yarkan Yenice: Coşkun Güven Ovacık: Yakup Narter Yortan Beldesi: Yılmaz Tiryaki - Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu: Elif Köse (Millet İttifakı) Yenice: Sabri Cebecik (Millet İttifakı) Ovacık: Hidayet Kasımoğlu (Millet İttifakı) - Milliyetçi Hareket Partisi Karabük: Rafet Vergili Safranbolu: Fatma Danışman Eflani: Hüsnü Akın Eskipazar: Hüseyin Dönmez Yenice: Zeki Çaylı Ovacık: Bahri Eroğlu Yortan Beldesi: Ali Şık - İYİ Parti Karabük: Dursun Altıparmak (Millet İttifakı) Eflani: Halil İbrahim Bulut (Millet İttifakı) Eskipazar: Uğur Kayabaşı (Millet İttifakı) Yortan Beldesi: Türkcan Cantürk (Millet İttifakı) - Saadet Partisi Karabük: Mehmet Yüce Safranbolu: Orhan Gökmen Eflani: Veli Gözlemeci Eskipazar: Ramazan Turan Yenice: İsmail Kirenli Ovacık: Osman Uluşan Yortan Beldesi: Hüseyin Acar - Bağımsız Türkiye Partisi Karabük: Mustafa Erper Safranbolu: Elif Caymaz Eflani: Hakan Görmüş Eskipazar: Aydın Diktepe Yenice: Şakir Kabacı Ovacık: Mehmet Ali Günaydın - Demokratik Sol Parti Karabük: Müyesser Şenyürek - Büyük Birlik Partisi Karabük: Mahmut Malkoç Safranbolu: Halil İbrahim Kartaş Eskipazar: Niyazi Küçükyılmaz - Türkiye Komünist Partisi Karabük: Göker Debağoğlu

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