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Karabük'te kesin aday listesi ilan edildi

Karabük'te, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:49
Karabük'te kesin aday listesi ilan edildi

Karabük'te, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Karabük'te, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Karabük'te siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

 

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Karabük: Burhanettin Uysal

Safranbolu: Ali Kaya

Eflani: İbrahim Ertuğrul

Eskipazar: Mustafa Yarkan

Yenice: Coşkun Güven

Ovacık: Yakup Narter

Yortan Beldesi: Yılmaz Tiryaki

 

- Cumhuriyet Halk Partisi

Safranbolu: Elif Köse (Millet İttifakı)

Yenice: Sabri Cebecik (Millet İttifakı)

Ovacık: Hidayet Kasımoğlu (Millet İttifakı)

 

- Milliyetçi Hareket Partisi

Karabük: Rafet Vergili

Safranbolu: Fatma Danışman

Eflani: Hüsnü Akın

Eskipazar: Hüseyin Dönmez

Yenice: Zeki Çaylı

Ovacık: Bahri Eroğlu

Yortan Beldesi: Ali Şık

 

- İYİ Parti

Karabük: Dursun Altıparmak (Millet İttifakı)

Eflani: Halil İbrahim Bulut (Millet İttifakı)

Eskipazar: Uğur Kayabaşı (Millet İttifakı)

Yortan Beldesi: Türkcan Cantürk (Millet İttifakı)

 

- Saadet Partisi

Karabük: Mehmet Yüce

Safranbolu: Orhan Gökmen

Eflani: Veli Gözlemeci

Eskipazar: Ramazan Turan

Yenice: İsmail Kirenli

Ovacık: Osman Uluşan

Yortan Beldesi: Hüseyin Acar

 

- Bağımsız Türkiye Partisi

Karabük: Mustafa Erper

Safranbolu: Elif Caymaz

Eflani: Hakan Görmüş

Eskipazar: Aydın Diktepe

Yenice: Şakir Kabacı

Ovacık: Mehmet Ali Günaydın

 

- Demokratik Sol Parti

Karabük: Müyesser Şenyürek

 

- Büyük Birlik Partisi

Karabük: Mahmut Malkoç

Safranbolu: Halil İbrahim Kartaş

Eskipazar: Niyazi Küçükyılmaz

 

- Türkiye Komünist Partisi

Karabük: Göker Debağoğlu

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:49
  1. Aydın
  2. Karabük
  3. kesin aday listeleri
  4. Yerel Seçimler

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