Karabük’te kaçak cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi

Karabük’te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kaçak olarak cinsel içerikli ürünler sattığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yaptığı çalışmalar neticesinde il merkezinde kaçak olarak cinsel içerikli ürünler sattığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında iş yerinden 958 adet cinsel içerikli kaçak hap, 658 adet cinsel içerikli kaçak jel, 16 adet cinsel içerikli kaçak krem, 4 adet cinsel içerikli kaçak sprey, 9 adet cinsel içerikli kaçak damla, 8 adet cinsel içerikli kaçak çikolata ve 8 adet cinsel içerikli kaçak mendil ele geçirildi. Operasyonda yakalanan S.T. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.