Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Eflani ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan biri bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı04 Haziran 2019 Salı 16:35
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinden Karabük'ün Eflani ilçesine gelen U.K. yönetimindeki 78 AV 319 plakalı otomobil, M.Ş. idaresindeki 34 CAY 049 plakalı otomobille Kayalar mevkisinde çarpıştı.
Sürücü U.K. (31) ile yanındaki R.K. (28) ve Z.K. (1) ile diğer otomobildeki A.Ş. (36) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
YORUM YAZ