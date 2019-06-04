Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Eflani ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan biri bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinden Karabük'ün Eflani ilçesine gelen U.K. yönetimindeki 78 AV 319 plakalı otomobil, M.Ş. idaresindeki 34 CAY 049 plakalı otomobille Kayalar mevkisinde çarpıştı. Sürücü U.K. (31) ile yanındaki R.K. (28) ve Z.K. (1) ile diğer otomobildeki A.Ş. (36) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.