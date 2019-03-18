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Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 4 yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:25
Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 4 yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Karabük - Safranbolu karayolu Bulak kavşağında meydana geldi. Karabük’ten Safranbolu istikametine seyir halindeki C.A. isimli sürücünün yönetimindeki 78 BK O20 plakalı otomobil ile Safranbolu istikametinden 100. Yıl istikametine seyir halinde olan A.Ç. yönetimindeki 67 EU 833 plakalı otomobil Bulak kavşağında çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile iki otomobilde bulunan M.M.Ç, A.Z.Ç, A.Ç. ve C.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:25
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