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Karabük'te iki orman işçisi kestikleri ağacın altında kaldı

Yenice ilçesinde ağaç kestikleri sırada üzerilerine ağaç devrilen işçilerden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

24 Nisan 2019 Çarşamba 21:04
Karabük'te iki orman işçisi kestikleri ağacın altında kaldı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde kestikleri ağacın altında kalarak yaralanan iki orman işçisinden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenice Orman İşletmesine ait Bakraz bölgesinde kesim yapan Durmuş Kaskatı (56) ve Mehmet Özgü (51), çalıştıkları sırada kestikleri bir ağacın altında kaldı.

Yaralanan Özgü ve Kaskatı'yı ağacın altından diğer işçi arkadaşları çıkarttı.

Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Özgü, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaskatı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 21:04
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