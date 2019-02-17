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Karabük’te fuhuş operasyonunda 7 gözaltı

Karabük’te bir binaya düzenlenen fuhuş operasyonunda 4’ü Özbek 7 kişi gözaltına alındı.

17 Şubat 2019 Pazar 16:52
Karabük’te fuhuş operasyonunda 7 gözaltı

Karabük’te bir binaya düzenlenen fuhuş operasyonunda 4’ü Özbek 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi’nde bir binada yabancı uyruklu kadınların para karşılığında fuhuş yaptığını tespit etti. Ekiplerin aynı binadaki iki ayrı daireye yaptığı baskında fuhuş yapan Özbekistan uyruklu F.A. (39), D.I. (35) ve N.B. (30) ile fuhşa aracılık ve yer temin eden Özbekistan uyruklu N.K. (39) ve Türk vatandaşı B.Ö. (43), müşteri olarak evde bulunan M.Ç. ve Ö.T. gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada suçtan elde edilen 5 bin 300 liraya el konuldu. N.K. ve B.Ö.’nün fuhuş yapan kadınlara müşteri temin ettikleri tespit edildi.


Özbekistan uyruklu 4 kadın ve 2 erkek müşteriye fuhuş yaptıkları için 3 bin 822 TL idari para cezası uygulanırken, yer temini yapan B.Ö. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu 4 kadın, 6458 sayılı Yabancılar Kanunu kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:52
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