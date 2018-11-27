THY- Noukşot
0553 313 94 23

Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahalle grubu sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir imam tutuklandı.

27 Kasım 2018 Salı 17:08
Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle iltisaklı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 

Çalışma kapsamında Safranbolu ilçesinde bir mahalledeki imamlardan sorumlu olduğu iddia edilen Safranbolu İlçe Müftülüğü'nde din görevlisi Hasan Ç. gözaltına alındı.

Örgütle bağlantısı olduğu belirlenen ve KHK ile kapatılan Ceht Din Görevlileri Derneği'nin kurucu başkanlığını da yaptığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:08
  1. FETÖ/PDY
  2. imam
  3. Karabük

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına hapis
    1. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına..
    2. Diplomatik zafer! 'Çingene Kızı'..
    3. 16 suçtan aranan şüpheli tutuklandı
    4. "Galatasaray maçı bir penaltıya..
    5. Kocaeli'de 747 polisle huzur uygulaması!
    6. Gaziantep'te feci kaza! 3 yaralı
    7. Karabük'te FETÖ'cü imam tutuklandı!
    8. Gri listedeki 300 bin TL ödüllü..
    9. Aranan teröristler listesinde "gri..
    10. İsrail'in Müslüman ülkelere..
    11. Korkunç olay! Kumsalda yürürken, insan..
    12. Aykut Kocaman'dan Galatasaray'a..
    13. Avrupa'daki tüketici dernekleri..
    14. Sinop’ta ağlara 8 kiloluk levrek takıldı
    15. Beşiktaş'taki market gaspı kamerada
    16. İş adamı direksiyonunun başında..
    17. Borussia Dortmund otobüsüne bombalı..
    18. Hürriyet Gazetesi'ne saldırıda karar..
    19. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Almanya ve..
    20. Üç aylık bebeğin gelişim özellikleri
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor