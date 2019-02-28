Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar Tutuksuz sanık 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutusuz sanık Z.K. ile avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.



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