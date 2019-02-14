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Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

POMEM'de eğitim gören polislerden sorumlu olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

14 Şubat 2019 Perşembe 18:45
Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanığa, 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören polislerden sorumlu olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Mehmet Er ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Er, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:45
  1. FETÖ/PDY
  2. Karabük

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