Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
Tutuksuz yargılanan sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı08 Şubat 2019 Cuma 19:35
KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık üniversite öğrencisi Sercan Karakoç ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti.
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