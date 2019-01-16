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Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

Tutuksuz sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:28
Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Şükrü Yaşar ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırmasını istedi.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:28
  1. FETÖ/PDY
  2. Karabük
  3. Şükrü Yaşar

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