Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar Tutuksuz sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Şükrü Yaşar ile avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırmasını istedi. Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek, beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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