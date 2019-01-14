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Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

Tutuklu yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:20
Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Sevinç ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:20
  1. FETÖ/PDY
  2. Karabük
  3. Ömer Sevinç

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