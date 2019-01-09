0553 313 94 23

Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

Tutuklu yargılanan sanık 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:25
Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, KHK ile kapatılan örgütün kentteki yurtlarında eğitim danışmanlığı yapan tutulu sanık Mustafa Altun ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:25
  1. FETÖ/PDY
  2. Karabük
  3. mustafa altun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı
    1. Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı
    2. Victor Moses Fenerbahçe'ye mi transfer..
    3. Meral Akşener'e kızdı! AK Parti'ye geçti
    4. İran AB ile güvenlik iş birliğini..
    5. Kerkük'teki mayınların temizlenmesi
    6. HDP Batman ilçe belediye başkan..
    7. Sadakataşı’ndan Lübnan ve Türkiye’de..
    8. Kenevir nedir?
    9. Turşu ve peynir kovalarında uyuşturucu..
    10. Beşir Derneği'nden soğuğa karşı sıcak..
    11. HDP Kars belediye başkan adayları 2019..
    12. Boşnaklar Sırp Cumhuriyeti Günü'nün..
    13. Joseph Pulitzer kimdir?
    14. "Hamas ulusal birliğin tesisinde..
    15. HDP ilçe belediye başkan adayları 2019..
    16. Ruh ve Beden Sağlığı Hedefinize..
    17. Reyhanlı'da korkutan görüntü! Dere..
    18. Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e..
    19. Kocaeli'de anne ve kızının kaybolması
    20. Marmaris'ten Erciş'e kışlık giysi ve..
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar