Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
Tutuklu yargılanan sanık 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı09 Ocak 2019 Çarşamba 17:25
KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, KHK ile kapatılan örgütün kentteki yurtlarında eğitim danışmanlığı yapan tutulu sanık Mustafa Altun ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.
Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
YORUM YAZ