Karabük'te FETÖ/PDY davalarında karar Ayrı davalarda tutuksuz yargılanan 2 sanık, 3 yıl 1 ay on beşer gün hapis cezasına çarptırıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ayrı davalarda yargılanan iki sanığa, 3 yıl 1 ay on beşer gün hapis cezası verildi.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık eski asker İsmail Övlü ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırmasını istedi. Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığın 3 yıl 1 ay 15 gün hapsine hükmetti. Aynı mahkemede görülen diğer bir davanın duruşmasında ise tutuksuz sanık Beytullah Taşkın ile avukatı hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırmasını talep etti.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.