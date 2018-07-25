0553 313 94 23

Karabük'te FETÖ'den yargılanan iki eski polise hapis cezası

Meslekten ihraç edilen iki eski polis, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar ay hapisle cezalandırıldı

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:28
Karabük'te FETÖ'den yargılanan iki eski polise hapis cezası

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında  meslekten ihraç edilen iki eski polis, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ersoy  Çökelez ve Mustafa Karagöz ile avukatları katıldı.  

Son sözleri sorulan sanıklar, daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini  belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.  

Mahkeme heyeti, Karabük Emniyet Müdrülüğü'nde şube müdürü olarak görev  yaptıkları sırada FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Çökelez ve  Mustafa Karagöz'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar ay  hapse mahkum etti.

Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:28
  1. Karabük
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öznur Çalık: OHAL kaldırıldı ama terör örgütleri sevinmesin
    1. Öznur Çalık: OHAL kaldırıldı ama terör..
    2. Yemen sınırında 5 Suudi askeri..
    3. Fırında tavuklu karnıyarık nasıl..
    4. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    5. Süper Lig'de tutunamayan Leonardo'ya..
    6. Karabük'te 2 eski polisin yargılandığı..
    7. Amerika, Mısır'a 195 milyon dolarlık..
    8. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya oldu
    9. İslam'da kadının boşanma hakkı var mı?
    10. Fitch Ratings'den ticaret savaşları ve..
    11. Karabük'te FETÖ'den yargılanan iki..
    12. Filistin Sağlık Bakanlığı acı haberi..
    13. Fabri: Rüyalar gerçek oldu
    14. Vincent Aboubakar transferinde flaş..
    15. Bedelli askerlik TBMM'de kabul edildi
    16. Diyarbakır’da arazi kavgası: 2’si ağır..
    17. Antalya Emniyeti'nde atama rüzgarı!
    18. Ayew kamptan ayrıldı imzaya geliyor!
    19. Muğdat Çelik yıldızlaştı Galatasaray..
    20. UEFA'dan Marsilya'ya Kartal cezası
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!