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Karabük’te, FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltında

Karabük merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu düzenlenirken 19 zanlı gözaltına alındı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:44
Karabük’te, FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltında

Karabük merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu düzenlenirken 19 zanlı gözaltına alındı.


Karabük merkezli Zonguldak ve Kocaeli’nde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün güncel yapılanmasının tespit ve deşifresine yönelik olarak Karabük İstihbarat ve Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda örgütün güncel yeni il yapılanması içerisinde halen aktif olarak faaliyet gösteren zanlılara operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları, cezaevinde bulunan örgüt mensubu yakınlarına moral ve motivasyon amaçlı maddi ve manevi destek sağladıkları, örgütsel bağlılığı devam ettirmek amaçlı FETÖ sohbetleri düzenledikleri tespit edildi. Ayrıca örgütün yeni yapılanmasında sözde il mensubu, sözde hakim ve savcılar sorumlusu, sözde imamlar sorumlusu, sözde finansman sorumlusu, sözde mütevelli heyeti mensupları, sözde emniyet sorumlusu şahısların da aralarında bulunduğu zanlıların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli ekiplerce yakalandı.


Şahıslara ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, hafıza kartları, bilgisayarlar, örgütsel yasaklı, yayın evlerince basılmış kitaplar, örgüte ait vaaz kasetleri, 4 bin 200 ABD doları, bin 400 Türk Lirası ve çok sayıda tablete el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:44
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