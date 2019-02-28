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Karabük’te FETÖ operasyonu yapıldı

Karabük merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:15
Karabük’te FETÖ operasyonu yapıldı

Karabük merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

 

Edinilen bilgiye göre Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüyle mücadele kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen şahıslara yönelik olarak Karabük merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler Karabük’e getirildi. İstanbul’da yakalanan U.A., Balıkesir’de yakalanan Y.Ç. ile Karabük’te yakalanan A.E.Y. ve S.K.’nın emniyetteki işlemleri tamamlanarak Karabük Adliyesi’ne sevk edildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:15
  1. Karabük
  2. İstanbul
  3. Balıkesir
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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