Karabük'te ev yangını
Eflani ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi30 Mayıs 2019 Perşembe 16:07
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyünde çıkan yangında 2 katlı bir ev zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Örencik Mahallesi'nde Murat D'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Köylülerin haber vermesiyle olay yerine Safranbolu ve Eflani belediyeleriyle Orman İşletme Müdürlüklerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.
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