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Karabük'te ev ve restoran yangınları

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınlarda iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, restoranda hasar oluştu

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:33
Karabük'te ev ve restoran yangınları

KARABÜK (AA) - Karabük'te iki katlı ahşap ev ile bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eflani ilçesi Bostancı köyü Çilver Mahallesi'nde Cemal, İbrahim ve Aliye Karakaş kardeşlere ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede köye ulaşan Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

İçinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen ev, kullanılamaz hale geldi.

İl merkezinde ise 100. Yıl Mahallesi 1003. Cadde'deki bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, restoranda hasara neden oldu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:33
  1. Karabük
  2. Yangın

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