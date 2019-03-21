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Karabük’te ’Down Sendromu Günü’ etkinliği

Karabük’te ’21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’ nedeniyle düzenlenen yürüyüşte down sendromuna dikkat çekildi.

21 Mart 2019 Perşembe 13:10
Karabük’te ’Down Sendromu Günü’ etkinliği

Karabük’te ’21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’ nedeniyle düzenlenen yürüyüşte down sendromuna dikkat çekildi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun 2019 yılını ‘Gönüllülük Yılı’ olarak kabul etmesinin ardından projenin ilki olan “+1 Arkadaşım 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü” için Karabük’te etkinlik düzenlendi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde Özel Eğitim ile Rehabilitasyon Merkezleri ve ASAM işbirliğinde gerçekleştirilen program kapsamında PTT önünde toplanan down sendromlu çocuklar ve vatandaşlar ellerinde “Fazlalıkları var eksikleri yok”, “Farkındayız sizinleyiz” ve “Gerçek Dostlar Kromozom Saymaz” yazılı dövizlerle Hürriyet Caddesine kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından down sendromlu öğrenciler resim atölyesi, kağıt katlama uygulaması ve ebru standlarında el becerilerini sergilediler. Down sendromlu öğrenciler dansları ile doyasıya eğlenirken, vatandaşlar öğrencilere eşlik etti.


Programda konuşan Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Down Sendromunun bir hastalık olmadığının, farkındalık olduğunu belirterek, “21 Mart Dünya Down Sendromlular Günüetkinliği kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile tertip ettiğimiz bu anlamlı günümüze teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Programa Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, . Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, siyasi partililer, down sendromlu çocuklar, öğrenciler, aileler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:10
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