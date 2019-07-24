Karabük’te basında sansürün kaldırılmasının 111. yılı kutlandı

Karabük Gazeteciler Cemiyeti veKarabük Radyo Yayıncıları İletişim Derneği24 Temmuz basından sansürün kaldırılışının 111. yılını ve Basın Bayramını düzenledikleri programla kutladı.

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleritarafından “24 Temmuz Basın Bayramı” etkinlikleri kapsamında Yenişehir Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Karabük Radyo Yayıncıları İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa tarafından basın mensuplarınateşekkür konuşması yapılırken, günün anısınaYenişehir de bulunan Atatürk anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği tarafından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Kent Meydanında yapılan programda Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Serap Karaoğlu ve üyeler tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Program hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile son buldu.