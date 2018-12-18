Karabük'te Atatürk'e hakarete ihraç
Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi ihraç edildi18 Aralık 2018 Salı 17:56
KARABÜK (AA) - Karabük'te, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencisi ihraç edildi.
Alınan bilgiye göre, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca tutuklanan Karabük POMEM öğrencisi İ.Ö. hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Soruşturma sonucu İ.Ö. POMEM'den ihraç edildi.
Karabük Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla 10 Kasım'da gözaltına aldığı POMEM öğrencisi İ.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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