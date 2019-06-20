0553 313 94 23

Karabük’te asfalt çalışmaları devam ediyor

Karabük Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşım sağlaması için başlattığı asfalt çalışmalarına yenilerini ekliyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:26
Karabük’te asfalt çalışmaları devam ediyor

Karabük Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşım sağlaması için başlattığı asfalt çalışmalarına yenilerini ekliyor.


Karabük’te bozuk yol bırakmamak için çalışmalarını yoğunlaştıran Karabük Belediyesi, sıcak asfalt çalışmasını Kartaltepe Mahallesi’nde sürdürüyor. Sıcak asfalt çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Karabük Belediyesi olarak ekiplerimiz bu yaz sezonunda sıcağa rağmen çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.Bilindiği gibi daha önce birçok mahallemizde asfalt çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Şehrimizde altyapısı biten ve yeni yerleşim yerlerinin bütün yollarını program dâhilinde asfaltlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu konuların gündeme getirilmesini kınıyorum"
    1. "Bu konuların gündeme getirilmesini..
    2. Milli takıma Damat smokin şıklığı
    3. TOTAL, doğal yaşam festivali..
    4. Gıda makinesi üretene devlet desteği..
    5. Samsun Valiliği’nden plaj açıklaması
    6. Fitch Ratings yöneticisinde enflasyon..
    7. Ordu’da ‘Yeşil Yol’un en zorlu etabı..
    8. Husilerin attığı bir füze Suudi..
    9. Bayburt matematik atölyesi sertifika..
    10. Tarsus’taki kazada yaralanan 2 genç..
    11. "Türkiye'de enflasyonun düşüşü..
    12. Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt..
    13. Edenred'in "Dolu Dolu Kampanyası" 500..
    14. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    15. FETÖ’den savcıya teslim olan kadının..
    16. RTÜK heyeti Kore'de
    17. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    18. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    19. Bakan Soylu’dan DHKP/C’nin sözde..
    20. DGS giriş belgeleri erişime açıldı
    21. AÜ’de Orta Asya’dan Anadolu’ya..
    22. ANALİZ - Doğu Akdeniz enerji denklemi..
    23. Samsun TSO genç girişimcilerden “Yeni..
    24. Merkezefendi ücretsiz yaz spor..
    25. Ticaret Bakanı Pekcan, Bağdat’ta..
    26. Şehit polis memuru muammer ateş için..
    27. Atletico Madrid'e Real Madrid'den..
    28. 183 Genç hukukçu yemin edip kep..
    29. Kahramanmaraş'ta aranan 2 terör..
    30. Marmaray her anlamda kazandırıyor
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!