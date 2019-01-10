Karabük'te 31 düzensiz göçmen yakalandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir tekstil atölyesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri ve çalışma izinleri olmadığı belirlenen Afganistan, İran ve Irak uyruklu 31 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kocaeli Geri Gönderme Merkezine gönderildi.



