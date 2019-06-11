Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmaya göre Karabük’te 2018 yılında bin 767 kişi öldü.

Yazılı olarak yapılan açıklamada 2018 yılında Türkiye’de 426 bin 106 kişinin öldüğü belirtilirken, Karabük’te bin 767, Zonguldak’ta 4 bin 431 ve Bartın’da bin 606 kişinin öldüğü ifade edildi. 2017 yılında bebek ölüm hızının en düşük 5 ili arasında bulunan Karabük, 2018 yılında listede yer almadı.