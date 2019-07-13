Karabük’te 185 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

Karabük’te hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden 185 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Yılı Hac Organizasyonu ile hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için Kent Meydanında uğurlama tören düzenlendi. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Milletvekilleri Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıs Ceylan">Mehmet Ceylan, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk STK temsilcileri, hacı adayları ile aileleri katıldı. Tören öncesi bazı hacı adayları mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 40 gün sürecek olan hac görevinin hayırlı olmasını dileyerek, “Hac vazifesi herkesin hayatında 1 kere yapmak istediği fakat son yıllardan yoğunluktan dolayı nasip olmayan sizlere de nasip olan bugün hayırlı olsun diyorum. Ülkemize, milletimize ve İslam coğrafyasına dua etmenizi bekliyoruz. Allah ibadetlerini kabul etsin” dedi.

AK Parti Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal hacı adaylarını tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kafile Başkanı İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk hacı adaylarının kuralarının açıklanmasının ardından bilgilendirme ve eğitim toplantılarının yapıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından hacı adayları, aileleri ve yakınları ile vedalaşarak Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan kutsal topraklara gönderilmek üzere dualarla uğurlandı.