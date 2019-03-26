Karabük’te 177 bin 920 seçmen oy kullanacak

Karabük’te 31 MartPazar Günü yapılacak olan seçimlerde oy kullanacak seçmen sayıları belli oldu. Karabük’te 177 bin 920 seçmen sandığa gidecek.

Pazar günü yapılacak olan 31 Mart 2019 Yerel seçimleri için Karabük’te 177 bin 920 seçmen sandığa gidip oy kullanacak. Karabük Merkez dahil ilçe ve köylerde 734 sandık kurulacağı öğrenildi. İlçelere göre seçmen dağılımına bakıldığında merkezde 89 bin 017, Safranbolu’da 46 bin 398, Yenice’de 18 bin 041, Eflani’de 8 bin 211, Eskipazar’da 11 bin 094 ve Ovacık ilçesinde 5 bin 159 seçmen yer alıyor.