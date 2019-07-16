Karabük’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü

Karabük’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Karabük Valiliği tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. Karabük Anadolu İmam Hatip Lise önünde toplanan kalabalık kent meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşe Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, özel hareket polisleri, siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşte polis ekipleri tarafından uzun Türk bayrağı taşınırken, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", “Vatan sana canım feda” ve"Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atıldı. Sloganlar vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

“Öyle bir kılıfa saklandı ki”

Üç yıl önce Türkiye’nin bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını ifade eden AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, “Bu saldırı Yunanistan’dan, Bulgaristan’dan, Rusya’dan gelmedi. Etrafımızda dost düşman bildiğimiz ülkelerden gelmedi. Bizim içimizden geldi. Yıllardır ülkemizde kutsal bildiğimiz dinimizi, oluşumu ile istismar ve alet ederek uzunca bir 40-50 yıllık bir örgütlenmenin sonuç itibariyle 15 Temmuz 2016’da baktık ki semalarımızda alçaktan uçan uçakları gördük. Ülkemize dönen namluları gördük. Köşe başlarını tutan tankları gördük. Bunu hiç düşünemezdik, herkes 3 sene evvel bu saatlerde ne oluyor acaba sorusunu sordu. Hiç beklemediğimiz bir anda öyle bir vurulduk ki şaşırdık. Türk milleti büyük bir millettir. Bu milletin önünü zaman zaman kesmek isteyenler olmuştur. Ama düşman karşımıza çıkmıştır. Bu düşman öyle bir kılıfa saklandı ki, o bizim kutsal bildiğimiz dinimiz arkasından sarığımızın arkasından bizi hedef alıyordu. Yiğitler sokağa fırladı, yiğitler köprülerin başlarında bizim paramızla pulumuzla aldığımız tankların üzerindeki hainlere yumrukları ile saldırdılar. Kan verdiler can verdiler memleketi teslim etmediler. 15 temmuz önemlidir. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu.

“FETÖ’ye gelecekte de bu ihanetlerden dolayı lanet ve nefret duyulacaktır”

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ise “Türkiye’ye yönelik en kirli tertiplerden olarak tarihe geçen bu darbe girişimi milletin kararlılığı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliği ile mağlup edilmiştir. Hain ve kanlı tertibin mağlup edilmesi için canlarını feda eden şehitlere rahmet, o gece yaralanarak gazi olanlara sıhhat ve hayırlı ömür diliyorum. 15 Temmuz gecesi memleket meselesi söz konusu olduğunda farklı siyasi görüşlerden, partilerden insanlar bir araya gelmiş ve darbecilerin ihanetini ve terörünü mağlup etmiştir. Bu kirli geleneğin son örneği olan 15 temmuz darbesini planlayan ve milletin kanını döküp istikbaline kasteden FETÖ’nün millet düşmanları listesinin en başında yer almaktadır. Gelecekte de bu ihanetlerden dolayı lanet ve nefret duyulacaktır. Türk Milleti dün olduğu gibi bugün de devletimizin kudretiyle hiçbir hain güce boyun eğmeyecek ve yenilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk siyasi tarihinde daha önce hiç yaşanmamış bir vaka olduğunu belirten Karabük Valisi Fuat Gürel, “Bizler geçmişte birkaç darbeye maruz kaldık. Ama bu daha farklı bir darbe girişimidir. Burada özellikle askerlerimiz içinde şanlı Türk ordusu içinde bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Askerimiz ve ordumuz bizim için şanlıdır. Onları korumak her zaman bizlerin borcudur. Satılmış beyinler, satılmış üniformalılar dışarıdan emir alarak maalesef ordumuz içerisinde ele geçirdikleri uçaklarla, tanklarla ve silahlarla yine milletimizin üzerine ateş yağdırdılar. Satılmış insanlar, düşünme yetisini kaybetmiş insanların nelere mal olabileceği görmüş olduk. İnşallah yetiştireceğimiz gençlerle ülkemiz geleceğe umutla güzel şekilde taşınmış olacak” dedi.