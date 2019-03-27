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Karabük’te 12’inci Z kütüphane açılışı gerçekleştirildi

Karabük’te Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Araçları ve Yayımlar Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü proje kapsamında 75.

27 Mart 2019 Çarşamba 21:42
Karabük’te 12’inci Z kütüphane açılışı gerçekleştirildi

Karabük’te Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Araçları ve Yayımlar Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü proje kapsamında 75. Yıl Anadolu Lisesi’nde Z kütüphane düzenlenen törenle açıldı.


Karabük’te içerisinde bilgisayardan, zeka oyunlarına, çok sayıda kitaptan, dinlenme alanlarına kadar pek çok argümanı bulunduran Z Kütüphanelerin ( Zenginleştirilmiş ) 12. si 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencilerin hizmetine sunuldu.


Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve okul idarecileri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Açılışta konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, “Eskiden her ilçede bir kütüphanemiz olurdu.O kütüphanemizde çok yeterli olmazdı. Okullarımızda kütüphane değil ama kitaplıklar vardı sağdan soldan toplanma bir iki rafta. Maalesef ne kitabımız olurdu ne de kitap okuyacak mekanımız. Son yıllarda devletimizin imkanları ile Milli Eğitim Bakanlığımız çok güzel kütüphaneler açmaya başladı. Hem kitap sayılarımız çeşitlendi ve arttı hem de kütüphane dediğimiz mekanlar donanım ve alt yapı olarak çok güzel dizayn edildi. Gençlerimizin ilgisini çekecek duruma getirildi. Sadece kitap okuma değil, vakit geçirme adına değişik aktivitelerin yapıldığı yer durumuna geldi. O manada emeği geçen arkadaşlarımıza, başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere Destek HizmetleriGenel Müdürlüğümüzeteşekkür ediyorum. Her geçen gün imkanlarımız arttıkça gençlerimize sunduğumuz imkanlar artmakta. Onların geleceğe hazır hale getirilmesi dünyaya açık şekilde bütün fikirlere görüşlere açık hale getirerek dünyayı okuyabilmesi adına onlara her türlü desteği vererek geliştirmeye eğitmeye çalışıyoruz” dedi.


“Medeniyetimiz sevgi üzerine, bilgi birikimi, bilim üzerine kurulu” diyen Vali Gürel, “Bundan sonraki medeniyetler yarışında uygun altyapımızı kullanarak milletimizi dünyada sözü sayılır yere ulaştırmak hepimizin görevi. Onun için gençlerimizin kendilerini iyi yetiştirmesi, bilgi birikimini iyi duruma getirmesi gerekiyor Bu da okumak ile oluyor. Bilgi birikimi kitaplarla nesilden nesile aktarılır. Geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe hem bilgi birikimlerinin hem de farklı görüşlerin aktarılabilmesi adına bunların kitaplaştırılması yazılı hale getirilmesi gerekir. Bu manada kitaplar çok önemlidir. Kütüphaneler haftasını kutluyor, açılışını yapacağımız Z kütüphanesinin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından yapılan dualarla kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 21:42
  1. kitap
  2. bilim

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