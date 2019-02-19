Karabüklü boksörler şampiyonadan madalyalarla döndü İstanbul’da düzenlenen Yıldız ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası’ndan Karabüklü sporcular madalyalar ile döndü.

İstanbul’da düzenlenen Yıldız ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası’ndan Karabüklü sporcular madalyalar ile döndü.

12-17 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen, 33 ilden 348 sporcunun yer aldığı Yıldız ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası’na katılan Karabüklü 7 sporcu dereceye girerek madalya almaya hak kazandı.

Şampiyonada 64 kilogramda Çağla Aluç altın madalya, 81 kilogramda Elif Güneri altın madalya, 52 kilogramda Senanur Yüksel bronz madalya, 57 kilogramda Zeynep Gedikli bronz madalya, 69 kilogramda Gamzenur Kara bronz madalya, 75 kilogramda İrem Güneşen bronz madalya ve +81 kilogramda Eda Yenilmez bronz madalya aldı.

Antrenör Baykan Arslan, sporcularının kendilerini gururlandırdığını ve şampiyonadan 7 madalya ile döndükleri için mutlu olduğunu ifade etti.

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