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Karabük ve Bartın'da eğitime kar engeli

Kar yağışı nedeniyle Karabük merkez ve Yenice ilçesi ile Bartın'ın Ulus ilçesinde bugün eğitime ara verildi

17 Ocak 2019 Perşembe 09:21
Karabük ve Bartın'da eğitime kar engeli

KARABÜK/BARTIN (AA) - Kar yağışı nedeniyle Karabük merkez ve Yenice ilçesi ile Bartın'ın Ulus ilçesinde bugün eğitime ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ilin bazı kesimlerinde dün başlayan ve aralıklara devam eden yağışın hayatı olumsuz etkilediği anlatıldı.

Yoğun kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde ve Yenice ilçesinde okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Daha önce Eskipazar, Safranbolu, Ovacık ve Eflani ilçelerindeki okullarda eğitime bugün ara verilmişti.

- Bartın

Bartın'ın Ulus ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü ilçemizdeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir." denildi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 09:21
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