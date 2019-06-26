Karabük Valiliği’nden Safran açıklaması

Karabük Valiliği tarafından internette yer alan Safranbolu Safranı ile ilgili yapılan haberin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Yazılı olarak yapılan açıklamada, “Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Başkanı Halit Özdemir tarafındanbursadabugün isimli internet sitesinde yer alan “Bursalılar dikkat! 400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar” başlıklı haberde Safranbolu Safranı hakkında gerçeği yansıtmayan bilgi yer aldığından bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Safranbolu Safranı 2,5-3 cm uzunluğunda partiküller halinde parlak koyu kırmızırenkli, kendine has, tat, koku ve aroması olan, renk yoğunluğu açısından ise 1. Sınıf safran standartlarının üzerindedir.Safranbolu Safranına, Safranbolu Esnaf veSanatkarlar Odası Başkanlığınca, 555 Sayılı Coğrafi işaretlerin Korunması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Menşe Coğrafi İşareti alınmış olup, 30.07.2010 tarih ve 27657 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Alınan Coğrafi işarette Safranbolu Safranının standartları belirlenmiş ve koruma altına alınmıştır. ISO/TS 3632-1 göre yapılan kimyasal analizlerde 1. Sınıf safran standartlarının üzerinde Safranbolu yöresine ait tıbbi ve aromatik bir ürün olarak tescillenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Safranbolu İlçesinde yıllık 20 kilogram civarı safran üretiminin yapıldığının belirtildiği açıklamada, “Safran soğanı dikiminden üretimi ve değerlendirilmesi aşamaları İl/İlçe Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından takip edilmektedir.Safranbolu’da ve İlimizdegıda maddesi (baharat) olarak halkın tüketimine sunulan safranın denetim ve kontrolleri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu kapsamında, İl Müdürlüğümüz Gıda Kontrolörleri tarafından yapılmakta olup, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Haberde Safranbolu Safranı hakkında belirtilen hususlar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.