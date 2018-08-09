Karabük Üniversitesi sıralama taban puanları 2018 Karabük Üniversitesi 2 yıllık taban puanları

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Üniversite hayali kuran milyonlarca aday YSK sınavı için 31 Haziran'da TYT, 1 Temmuz'da da AYT'ye girdi. ÖSYM 2018 YSK sınav sonuçları 31 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklandı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar 7-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak. Peki Karabük Üniversiteleri taban puanları 2018, Karabük Üniversitesi 2 yıllık taban puanları