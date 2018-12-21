Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Karabük ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı21 Aralık 2018 Cuma 11:52
KARABÜK (AA) - Karabük ve İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik, Karabük ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan A.N.K, K.T. ve Y.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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