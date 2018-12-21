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Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Karabük ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

21 Aralık 2018 Cuma 11:52
Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KARABÜK (AA) - Karabük ve İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik, Karabük ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan A.N.K, K.T. ve Y.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:52
  1. FETÖ/PDY
  2. Karabük

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