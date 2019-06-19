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Karabük, Karaman ve Niğdeli gençler 7 Bölge 7 Renk Festivali’ne damga vurdu

Karabük, Niğde ve Karamanlıların konuk olduğu 7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali’ne gençler,vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:47
Karabük, Karaman ve Niğdeli gençler 7 Bölge 7 Renk Festivali’ne damga vurdu

Karabük, Niğde ve Karamanlıların konuk olduğu 7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali’ne gençler,vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Gençler, sahneledikleri oratoryo, okudukları şiir, söyledikleri türkülerle milli mücadeleyi anlatıp birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.Gecede şehitler de dualarla anıldı.


Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen 7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali’nde duygu dolu bir gece yaşandı. Niğde Kayırlı Derneği, İstanbul Karamanlılar Derneği ve Karabüklüler Derneği tarafından organize edilen programda İstanbul’da yaşayan Karabük, Karaman ve Niğdeliler alanı doldurdu.


Bu buluşma Yunus Emre’lerin, Mevlana’ların ve gönüllerin buluşmasıdır


Programın açılış konuşmasını yapanTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olan Lütfi Elvan, “Bu buluşma sadece Niğdelilerin, Karamanlıların ve Karabüklülerin bir buluşması değildir. Bu buluşma Yunus Emre’lerin, Mevlana’ların, Karamanoğlu Mehmet beylerin kültür mirasına, insanlık değerine sahip çıkma ve gönüllerin buluşmasıdır. Ki o yüce gönül bizi biz yapan en önemli değerlerden biridir. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Türkiye büyüdükçe güçlendikçe düşmanları da artıyor. Bir taraftan güneyimizde terör koridoru oluşturmak istenirken diğer yandan Doğu Akdeniz’de suları ısındırmaya çalışanlar var. Velhasıl kardeşlerim Türkiye’nin önünü kesmek, büyümesini engellemek için ne yapıp edip Recep Tayyip Erdoğan’ı nasıl gönderebiliriz diyenlere karşı Allah’ın izniyle 23 Haziran’da siz bunlara cevabı vereceksiniz” dedi.


Festivale iştirak eden Karaman, Karabük ve Niğdeli milletvekilleri, yerel belediye başkanları ve parti yöneticileri de yaptıkları selamlama konuşmalarında 23 Haziran seçimlerine değindi.


Gençler, şiir, türkü ve oratoryoyla milli mücadeleyi anlattı


Gençler, okudukları şiirler, söyledikleri türküler ve sergiledikleri oratoryoyla milli mücadeleyi, ülkemizin üzerinde oynanan oyunları anlatıp güçlü bir Türkiye için birlik mesajı verdi. Özellikle İstiklal Marşı’nı okuyan çocukların performansı çok beğenildi. Etkinlik sonunda gençler, Türk Bayrağı ve kendi bölgelerindeki şehitlerin fotoğraflarını açtı. Sahnedeki tablodan çok etkilenen vatandaşlar, gençleri ayakta alkışladı. Gecede sanatçı Esat Kabaklı da sevilen türkülerinden oluşan bir konser verdi.


7 Bölge 7 Renk Festivaline; AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergün, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Esen, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zembilci, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Niğde Federasyon Genel Başkanı Tuğrul Urhan, Karaman AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, Niğde Kayırlı Derneği Başkanı Halil İbrahim Şahan, Karaman Dernekler Federasyanu Genel Başkanı Rafet Aktaş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:47
  1. sanat
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