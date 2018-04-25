Karabük çalışmalara devam ediyor
Daha önce ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor, İzmir deplasmanında Göztepe'ye konuk olacak.25 Nisan 2018 Çarşamba 22:23
Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 31. haftasında 27 Nisan Cuma günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yapıldı.
Sakatlığı bulunan Alexe idmana katılmazken, Kage, Stahl, Traore, Ferhat Görgülü ve Skulason takımdan ayrı koştu.
Kırmızı-mavili ekip, Göztepe karşılaşması için yarın kara yoluyla Ankara'ya geçerek, buradan hava yoluyla İzmir'e gidecek.
YORUM YAZ